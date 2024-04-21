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Баку претендует на звание спортивной столицы мира (фото) |
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Баку претендует на звание спортивной столицы мира (фото)

Баку претендует на звание спортивной столицы мира (фото)

Баку номинирован на звание спортивной столицы мира в 2026 году.

Об этом на прошедшей в Национальной арене гимнастики пресс-конференции по поводу кандидатуры Баку на звание спортивной столицы мира заявил начальник управления спорта министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов, сообщает «Тренд».

Пресс-конференция была организована с участием представителей оценочной комиссии премии «Всемирная спортивная столица», находящихся с визитом в нашей стране. Гостей, посетивших нашу страну, интересовала деятельность ряда спортивных объектов Баку.

Гости также встретились с министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым.

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