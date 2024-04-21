В Гяндже открылось Почетное консульство Узбекистана (фото, видео)

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В Гяндже состоялась официальная церемония открытия Почетного консульства Узбекистана в стране, передает Trend.

В мероприятии приняли участие глава исполнительной власти города Гянджи Н.Байрамов, руководители консульств Турции и Грузии в Гяндже, соотечественники, представители бизнес-сообщества, представители науки и другие почетные гости.

Выступившие на конференции отметили, что данное мероприятие создает прекрасную возможность для дальнейшего расширения и углубления взаимовыгодных и партнерских отношений между нашими братскими странами и народами.

Почетное консульство Узбекистана в Азербайджане участвует в процессе защиты прав и интересов граждан Узбекистана, развитии экономического сотрудничества, привлечении азербайджанских инвестиций и туристов в Узбекистан, содействует развитию культурно-гуманитарных связей в своем районе.

По обоюдному решению руководителей наших стран Кянан Джалилов назначен почетным консулом Узбекистана в Азербайджане.