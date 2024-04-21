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Асад: США наживаются на палестино-израильском конфликте

Асад: США наживаются на палестино-израильском конфликте

США во главе Запада наживаются на палестино-израильском конфликте и наблюдают в стороне за разрастающимся хаосом. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью программе «Глобальное большинство» на Первом канале.

«С любого конфликта Америка наживается, а потом отходит в сторону и наблюдает за разрастающимся хаосом, выжидая момент, когда можно будет нанести решающий удар», — отметил Асад.

По его мнению, политика США строится по принципу «разделяй и властвуй», именно поэтому им выгоден любой конфликт.

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