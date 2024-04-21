Восемь человек пострадали в ДТП в Гаджигабульском районе (фото)

130 Просмотров В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Инцидент был зарегистрирован вблизи моста на участке магистрали Баку-Газах, проходящем по территории района, сообщает «Репорт». Согласно информации, в результате происшествия травмы различной степени тяжести получили восемь человек, четверо из которых дети: Жители Кюрдамирского района – Гюльшан Тейюблу (1994 г.р.), Нияз Тейюбов (1966 г.р.), Шафгат Тейюбов (1970 г.р.), Ниязи Тейюбов (2023 г.р.). Жители поселка Гобу – Назиля Джабраилова (2012 г.р.), Язгюль Джабраилова (1994 г.р.) и жители Гобу Амин Джабраилов (2015 г.р.), Бюньямин Джабраилов (2023 г.р.). Пострадавшие госпитализированы в Ширванскую городскую центральную больницу. По факту ведется расследование.

