Вашингтон может передать Киеву боеприпасы в течение нескольких дней

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Пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что Вашингтон может передать Киеву боеприпасы в течение нескольких дней. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

По его словам, у Пентагона очень развитая логистическая сеть, которая позволяет перемещать снаряжение очень быстро, как это было раньше.

Как сказано в материале, боеприпасы доставят по железной дороге со складов Пентагона в ФРГ.

Райдер добавил, что в первом после долгого перерыва пакете помощи важное место займут зенитно-ракетные и артиллерийские боеприпасы.