Пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что Вашингтон может передать Киеву боеприпасы в течение нескольких дней. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.
По его словам, у Пентагона очень развитая логистическая сеть, которая позволяет перемещать снаряжение очень быстро, как это было раньше.
Как сказано в материале, боеприпасы доставят по железной дороге со складов Пентагона в ФРГ.
Райдер добавил, что в первом после долгого перерыва пакете помощи важное место займут зенитно-ракетные и артиллерийские боеприпасы.