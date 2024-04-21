Нетаньяху попросил Макрона ​​оказать давление на Ливан

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил французского президента Эммануэля Макрона ​​оказать давление на Ливан с целью добиться прекращения огня на северном фронте. Об этом сообщает панарабский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники, близкие к Елисейскому дворцу.

Согласно информации телеканала, новый дипломатический шаг Израиля исходит по прямому запросу премьера, но каких-то результатов пока нет.

В материале отмечается, что недавние встречи в штаб-квартире французского лидера, на которых присутствовали Макрон, премьер-министр Ливана Наджиб Микати и командующий ливанской армией генерал Жозеф Аун, стали частью возобновленных усилий по продвижению предыдущей французской инициативы с некоторыми корректировками.