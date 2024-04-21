В WSJ не верят в радикальный эффект от новой военной помощи США Киеву

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Законопроект о выделении Украине помощи США не сможет радикальным образом изменить положение страны. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

«Учитывая тяжелое положение Украины на поле боя и успехи, достигнутые войсками Москвы за последние месяцы … новая помощь вряд ли кардинально изменит судьбу Киева», – говорится в статье. Украина испытывает острую нехватку живой силы и боеприпасов, напоминает издание.

Новый транш США в лучшем случае может помочь Украине сдерживать атаки России и «удерживать территорию» до тех пор, пока ЕС не предоставит Киеву больше помощи в следующем году.