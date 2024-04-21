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ВВС Израиля ударили по инфраструктуре «Хезболлы» (видео)

ВВС Израиля ударили по инфраструктуре "Хезболлы" (видео)

Истребители ВВС Израиля ударили по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане, в том числе по наблюдательному пункту в районе Одайсе и двум военным сооружениям в Хиаме. Об этом говорится в сообщении израильской армии.

«Ночью истребители нанесли удары по ряду террористических объектов «Хезболлах» в Ливане, в том числе по наблюдательному пункту в районе Одайсе и двум военным объектам в районе Хиама», – говорится в заявлении.

Военные также сообщили, что «был выявлен террорист, действовавший внутри военного строения «Хезболлах» в районе Тайр-Харфа». «Истребители нанесли удар и разрушили строение», – продолжили в пресс-службе.

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