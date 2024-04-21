Хания призвал мир сдержать вторжение Израиля в Рафах

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Глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал международное сообщество не допустить проведения Израилем военной операции в районе Рафах на юге сектора Газа. Она может привести к резне палестинского народа, однако он не поднимет белый флаг, заявил Хания.

«Вторжение [Израиля] в Рафах может привести к резне палестинского народа. Я призываю все братские страны, наших братьев в Египте, Турции, Катаре как посредников, а также европейские государства принять меры для сдерживания агрессии, недопущения вторжения в Рафах и полного вывода (израильской армии) из сектора Газа», – сказал Хания агентству Anadolu.

«Если сионистский враг все же пойдет на Рафах, палестинский народ не поднимет белый флаг, бойцы сопротивления в Рафахе также готовы защищать себя и противостоять нападениям», – отметил он после состоявшейся 20 апреля встречи в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.