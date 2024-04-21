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Эрдоган допустил разрастание палестино-израильского конфликта на весь регион

Эрдоган допустил разрастание палестино-израильского конфликта на весь регион

Палестино-израильский конфликт рискует распространиться на весь ближневосточный регион, предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой МИД Египта Самехом Шукри в Стамбуле. По словам турецкого лидера, которые приводит его администрация, также необходимо добиться снижения градуса напряженности между Ираном и Израилем.

На встрече президент Эрдоган заявил, что пока продолжаются нападения Израиля на палестинский народ, существует риск распространения напряженности на весь регион, — говорится в сообщении.

Эрдоган на встрече с главой МИД Египта также заявил о важности снижения напряженности между Израилем и Ираном, чтобы не допустить разрастания конфликта на весь Ближний Восток. По словам турецкого лидера, для этого исламским странам необходимо действовать сообща.

Также указывается, что президент Турции выступил за немедленное прекращение огня в секторе Газа. Он назвал основой для урегулирования палестино-израильского конфликта предоставление населению анклава беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи.

Эрдоган ранее подтвердил, что у него есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным о его визите в Анкару. Турецкий лидер добавил, что дата пока не определена.

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