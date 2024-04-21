Пентагон нарастит группировку военных советников в Украине

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В США рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в посольство в Киеве, что является доказательством американской приверженности Украине. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

По словам спикера Пентагона Патрика Райдера, советники не будут выполнять боевой роли, а будут консультировать и поддерживать украинское правительство и вооруженные силы.

«В течение всего этого конфликта Министерство обороны пересматривало и корректировало присутствие США в Украине по мере изменения условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для усиления Управления оборонного сотрудничества (ODC) при посольстве», – сказал Райдер в заявлении.

Он добавил, что Управление выполняет различные консультативные и вспомогательные миссии, которые не являются боевыми.

«В Управлении оборонного сотрудничества работают исключительно сотрудники Министерства обороны, оно встроено в посольство США, подчиняясь начальнику миссии, как и остальное посольство», – заявил Райдер.

При этом количество персонала в ODC не раскрывается из соображений безопасности.

Между тем, анонимные источники сообщили Politico, что задача Управления – наблюдение за вооружением, которое отправляет США Украина.

«Дополнительные военные будут поддерживать усилия по материально-техническому обеспечению и надзору за оружием, которое США отправляют Украине. Новый контингент также поможет украинским военным с обслуживанием вооружения», – сообщили источники.

Два американских чиновника заявили, что ODC будет обеспечивать безопасность посольства. Их количество может достигать 60.