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Блинен отправится в Китай

Блинен отправится в Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен 24-26 апреля посетит с визитом Китай.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США, пишет РИА Новости.

Блинкен встретится с китайскими коллегами, в том числе с министром иностранных дел КНР Ван И. Ожидается, что стороны обсудят кризис на Ближнем Востоке, «провокации» Китая в Южно-Китайском море. «Он встретится с высокопоставленными чиновниками КНР как в Шанхае, так и в Пекине», — сказал представитель Госдепартамента.

Также отмечается, что Блинкен намерен выразить озабоченность по целому ряду двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

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Блинен отправится в Китай
Политика

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