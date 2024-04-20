На железнодорожных вокзалах в Германии запретил курение каннабиса

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Железнодорожный концерн Deutsche Bahn запретил курение каннабиса на вокзалах, несмотря на принятие в Германии закона о его легализации.

Об этом сообщила газета Bild am Sonntag.

Компания внесет изменения в правила внутреннего распорядка. «Исходя из законодательного запрета на потребление каннабиса в дневное время суток в пешеходных зонах или рядом со школами и детскими площадками, мы хотели бы защитить пассажиров, прежде всего детей и подростков, на наших вокзалах», – отметила представитель Deutsche Bahn. Это будет касаться и зон для курения обычных сигарет.

До 1 июня нарушителей будут просить воздержаться от курения каннабиса, а начиная с 1 июня уже будут приниматься более жесткие меры.