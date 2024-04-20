NYT: Россия уничтожила в Украине пять танков Abrams за два месяца

140 Просмотров

Россия за последние два месяца вывела из строя пять танков Abrams, поставленных Украине Соединенными Штатами.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что еще как минимум три танка получили «небольшие повреждения» с начала 2024 года. «Смертельный ущерб» одному из самых крупных «символов американской военной мощи» наносится при помощи беспилотников, указывает газета. Она отмечает, что пострадали от российских ударов и немецкие танки Leopard, как минимум 30 из них были уничтожены в Украине.

В зависимости от размера и оснащения беспилотники могут стоить около $500. Это «ничтожная инвестиция» в уничтожение танка Abrams стоимостью $10 млн, убеждена газета.