Зеленский благодарит США

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей США после принятия законопроекта о многомиллиардной помощи Киеву.

Президент Украины поблагодарил американских конгрессменов, обе партии и лично спикера Палаты представителей, республиканца Майка Джонсона за решение об одобрении финасирования военной помощи Киеву.

«Безусловно, мы используем американскую поддержку, чтобы укрепить оба наших народа и приблизить справедливое завершение этой войны – войны, которую Путин должен проиграть», – написал Зеленский.

Президент Украины также выразил надежду, что закон поддержат Сенат и президент США Джо Байден.