Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине |
Гаджиев: COP29 – проявление нашего дипломатического и политического мужества (фото) |
Армяне заблокировали трассу в Баганыс Айрым и Ашагы Аскипара и требуют Пашиняна (обновлено, фото) |
Трамп выступил в поддержку Украины |
В Белом доме пообещали немедленно возобновить поставки оружия Киеву |
Марков: Ильхам Алиев одержал ещё одну бескровную победу |
ОЗА обвинила G7 в дискриминации азербайджанцев |
Зеленский просит Запад помочь в отражении атак России (видео) |
Евросоюз приветствует договоренность о возвращении 4 сел Газаха |
Главное Мир

Кремль обещает ответ США на конфискацию российских активов

Кремль обещает ответ США на конфискацию российских активов

США придется ответить за конфискацию замороженных активов России, меры Москвы не будут иметь временных ограничений.

Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно же, если это действительно так, то Америке придется за это ответить. И здесь вряд ли будут какие-то временные ограничения. И делать мы это будем так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам», – сказал представитель Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос о действиях Москвы в связи с принятием Палатой представителей Конгресса США законопроекта о конфискации замороженных активов РФ.

Песков отметил, что конфискация замороженных активов РФ нанесет удар по имиджу США, отпугнет инвесторов в эту страну.

«Что касается закона о конфискации российских активов, здесь нужно еще разобраться с деталями. В любом случае если действительно речь идет о конфискации наших активов, это нанесет непоправимый ущерб имиджу Соединенных Штатов Америки, это вынудит многих инвесторов в эту страну спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более государственной собственности», – сказал он.

Теги:
Из этой рубрики
Конгресс США одобрил помощь Тайваню
Мир

Конгресс США одобрил помощь Тайваню

2024/04/20, 22:39
Кремль обещает ответ США на конфискацию российских активов
Мир

Кремль обещает ответ США на конфискацию российских активов

2024/04/20, 22:26
Палата представителей США приняла проект о дополнительной помощи Израилю
Мир

Палата представителей США приняла проект о дополнительной помощи Израилю

2024/04/20, 22:12
Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине
Мир

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине

2024/04/20, 21:52
В США приняли законопроект о конфискации активов России в пользу Украины
Мир

В США приняли законопроект о конфискации активов России в пользу Украины

2024/04/20, 21:36
СМИ: Ученые считают, что следующая пандемия будет вызвана вирусом гриппа
Мир

СМИ: Ученые считают, что следующая пандемия будет вызвана вирусом гриппа

2024/04/20, 21:21
В WhatsApp появилась новая функция
Мир

В WhatsApp появилась новая функция

2024/04/20, 21:06
Маск озаботился демографией в США
Мир

Маск озаботился демографией в США

2024/04/20, 20:52
Пакистан готовится к наводнениям из-за таяния ледников
Мир

Пакистан готовится к наводнениям из-за таяния ледников

2024/04/20, 20:00