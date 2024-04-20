Кремль обещает ответ США на конфискацию российских активов

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США придется ответить за конфискацию замороженных активов России, меры Москвы не будут иметь временных ограничений.

Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно же, если это действительно так, то Америке придется за это ответить. И здесь вряд ли будут какие-то временные ограничения. И делать мы это будем так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам», – сказал представитель Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос о действиях Москвы в связи с принятием Палатой представителей Конгресса США законопроекта о конфискации замороженных активов РФ.

Песков отметил, что конфискация замороженных активов РФ нанесет удар по имиджу США, отпугнет инвесторов в эту страну.

«Что касается закона о конфискации российских активов, здесь нужно еще разобраться с деталями. В любом случае если действительно речь идет о конфискации наших активов, это нанесет непоправимый ущерб имиджу Соединенных Штатов Америки, это вынудит многих инвесторов в эту страну спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более государственной собственности», – сказал он.