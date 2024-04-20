В WhatsApp появилась новая функция

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Разработчики WhatsApp добавили в бета-версию мессенджера функцию обмена файлами с другими пользователями поблизости, которая работает по аналогии с Air Drop от Apple и «Быстрой отправкой» на Android. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Нововведение было замечено в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.9.22. С помощью функции People nearby (люди поблизости) пользователи смогут отправлять разные файлы, в том числе фото, видео и документы, не расходуя на это свой интернет-трафик.

Для того чтобы этот режим работал, нужно, чтобы у обоих пользователей был открыт соответствующий раздел в приложении WhatsApp.

Пока что функция находится в разработке и доступна лишь избранным тестировщикам. Когда она станет доступна, найти ее можно будет в настройках приложения. Дата релиза этой функции не сообщается.