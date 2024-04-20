Шарль Мишель приветствует возвращение 4-х сел Азербайджану

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Глава Европейского Совета Шарль Мишель приветствует возвращение Арменией 4-х сел Азербайджану.

«Сердечно приветствуем соглашение между Арменией и Азербайджаном по Алма-Атинской декларации 1991 года в качестве основы для делимитации границы между двумя странами. Делимитация границ, основанная на однозначном признании территориальной целостности каждой страны, также была ключевым элементом дискуссий в Брюсселе и послужит важным шагом на пути к нормализации и мирному открытию всего региона», – написал он в соцсети Х.