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Шарль Мишель приветствует возвращение 4-х сел Азербайджану

Шарль Мишель приветствует возвращение 4-х сел Азербайджану

Глава Европейского Совета Шарль Мишель приветствует возвращение Арменией 4-х сел Азербайджану.

«Сердечно приветствуем соглашение между Арменией и Азербайджаном по Алма-Атинской декларации 1991 года в качестве основы для делимитации границы между двумя странами. Делимитация границ, основанная на однозначном признании территориальной целостности каждой страны, также была ключевым элементом дискуссий в Брюсселе и послужит важным шагом на пути к нормализации и мирному открытию всего региона», – написал он в соцсети Х.

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