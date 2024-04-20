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Пакистан готовится к наводнениям из-за таяния ледников

Пакистан готовится к наводнениям из-за таяния ледников

В одной из пакистанских провинций объявлено предупреждение о наводнениях в связи с таянием ледников, что может привести к многочисленным человеческим жертвам, сообщает PA Media.

В последние дни в стране наблюдались экстремальные погодные условия, в результате которых погибли десятки людей, было уничтожено имущество и сельскохозяйственные угодья. Эксперты говорят, что в апреле в Пакистане выпадает больше осадков, чем обычно, из-за изменения климата.

В горной северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, которая особенно сильно пострадала от наводнений, власти объявили предупреждение о наводнениях из-за таяния ледников в нескольких районах.

Если не будут приняты своевременные меры безопасности, существует вероятность серьезных человеческих и материальных потерь в связи с ожидаемым наводнением

Власти заявили, что наводнение может усилиться и что людям следует перебраться в более безопасные места, чтобы избежать любой опасности.

По последним данным из провинции, за последние пять дней в результате инцидентов, связанных с проливными дождями, погибли 46 человек, в том числе 25 детей.

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