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Литва укрепит границы с Россией интересными инженерными решениями

Литва укрепит границы с Россией интересными инженерными решениями

Литве необходимо ускорить укрепление границы с Россией, заявил министр обороны Лауринас Касчюнас, утверждая, что уже договорился с главой МВД Агне Билотайте о комплексных мера, сообщает РБК.

«Необходимо больше энергии для того, чтобы меры контрмобильности появились в конце лета — начале осени. – Мы думаем о железобетонных ежах, «зубах дракона», «испанских лошадях». На это запланированы деньги, просто надо ускорить процедуры», — сказал Касчюнас в сейме (цитата по Delfi).

Кроме инженерных решений на некоторых участках границы министры предлагают в кратчайшие сроки обеспечить пограничников более тяжелым вооружением. «Мы также рассмотрим, как совместными усилиями можно начать более интенсивно реализовывать военные стандарты структур министерства внутренних дел, которые могут бороться с гибридными угрозами. Например, у структур МВД будет немного более тяжелое вооружение, начиная с пулеметов», — добавил Касчюнас.

Билотайте позже подтвердила намерения укреплять охрану границ, отметив необходимость усиления погранслужбы и ее взаимодействия с армией. Так она прокомментировала предложение пограничников закрыть доступ жителям Литвы и туристам к некоторым участкам границы с Россией.

Министр обороны Литвы Касчюнас также предложил усилить противовоздушную оборону за счет приобретения новых систем средней и малой дальности, а параллельно с этим закупать танки, поэтапно наращивая группировку от танковой роты до батальона. Так он предлагает поступить в рамках текущего бюджета. «Может быть, мы договоримся о таком финансировании, чтобы все можно было сделать сразу», — поясняет Касчюнас.

В литовских Вооруженных силах отметили, что предложение министра соответствует решениям, принятым Государственным советом обороны. Глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис оценил предложение Касчюнаса как рациональное. «Средства ПВО это самый недостающий ресурс в НАТО в целом на сегодняшний день. Мы не отступаем от танков, мы продолжаем ужесточать нашу дивизию, но это по расширенному календарю. Но мы можем подождать танков, а противовоздушная оборона нам нужна уже сегодня», — подчеркнул он (цитата по LRT).

В январе страны Прибалтики договорились построить «линию обороны» вдоль своих границ с Россией, в которую войдут бетонные бункеры для защиты военных от артиллерийского огня и осколков снарядов. Эстония в минувшем ноябре начала устанавливать бетонные блоки, известные как «зубы дракона», на пограничном пункте в Нарве на границе с Россией, объясняя этой ухудшением миграционной ситуации.

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