В Украине могут ввести военную цензуру?

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В Украине следует ввести военную цензуру, которая бы позволила обеспечить власти необходимыми полномочиями, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиту Потураева.

«Я, как глава комитета, вынужден задумываться в том числе и про военную цензуру. Потому что военная цензура — это же не только контентные ограничения, это еще и дополнительные полномочия», — заявил украинский парламентарий.

По мнению главы комитета, необходимые полномочия позволят найти людей, которые пишут о коррупции в военкоматах — территориальных центрах комплектования (ТЦК), тем самым подрывая работу госаппарата.