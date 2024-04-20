Женские марши в Грузии

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Женские марши против закона об иноагентах пройдут вечером в субботу, 20 апреля в разных городах Грузии, сообщает Newsgeorgia.

В Тбилиси, Кутаиси, Гори, Марнеули, Ахмета, Болниси, Батуми, Озургети и Цнори женщины начнут собираться , чтобы потребовать отзыва спорного законопроекта, следует из сообщения.

«Российским законом вы не заставите замолчать 53% избирателей, которые являются женщинами! Наш голос – голос всех женщин: эмигранток и матерей-одиночек, проживающих в разных регионах Грузии этнических и религиозных меньшинств, матерей детей с ОВЗ и самих женщин с ОВЗ, пожилых, молодых, жертв насилия, беженок, вдов, проживающих в зоне конфликта, голос всех тех женщин, которые исполнили важную национальную миссию на всех этапах истории нашей страны», – говорится в заявлении организаторов.

Закон об иноагентах женщины рассматривают в одном контексте с недавним решением об отмене гендерных квот, отмечает агентство.

Участницы акции считают, что из-за этих инициатив в парламенте не останется защитников интересов женщин, а независимые СМИ, освещавшие их проблемы, перестанут существовать.

«Российский закон и отмена гендерных квот преследуют общую цель – удержание власти… Мы призываем парламент прислушаться к голосу женщин», – сказано в заявлении.

Закон «О прозрачности иностранного влияния» парламент Грузии принял 17 апреля в первом чтении. В прошлом году правящая «Грузинская мечта» отозвала аналогичную инициативу на фоне критики западных партнеров и многотысячных протестов в Тбилиси. 8 марта 2023 года также проводился женский марш против закона об иноагентах.