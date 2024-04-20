Британия приступила к производству «самого смертоносного» танка

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Британский завод Rheinmetall выпустил восемь прототипов новейшего танка Challenger 3, проводятся испытания, сообщила пресс-служба правительства королевства.

Всего планируется поставить в армию 148 танков этой модели. Ожидается, что Challenger 3 будет на вооружении страны до 2040 года.

«В мире, который становится все более опасным, потребность в таких машинах, как Challenger 3, становится насущной, поскольку угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, растут. Этот танк станет основой боевых возможностей британской армии и неотъемлемой частью сил сдерживания», — сказал министр обороны Грант Шаппс.

Challenger 3 обладает усовершенствованной броней и самыми современными технологиями, «что делает его самым смертоносным и живучим танком, когда-либо использовавшимся британской армией», утверждают в Лондоне. Речь идет о гладкоствольной пушке, совместимой с боеприпасами НАТО, а также об улучшенной броне и сенсорах.

Производство предыдущей модели, Challenger 2, начали 20 лет назад, в 1994-м, на вооружение ее приняли спустя четыре года. Несмотря на признание, эта модель нуждалась либо в модернизации, либо в полной замене, отмечает ArmyTechnology. Как указывает издание, одной из основных проблем в Challenger 2 была уникальность основной пушки L30A1, которой не было на вооружении у других стран НАТО. В новом Challenger 3 установят 120-мм гладкоствольную пушку L55A1, унифицированную с танками других армий альянса (Leopard 2, Abrams). Прошлой весной Лондон договорился с Берлином о совместной разработке более бронебойных снарядов для Challenger 3.

ArmyTechnology пишет, что Challenger 3 не технология «следующего поколения», однако обновление и используемые разработки означают наиболее крупную модернизацию британского танка за десятилетия.