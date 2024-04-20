Гаджиев: COP29 – проявление нашего дипломатического и политического мужества (фото) |
Армяне заблокировали трассу в Баганыс Айрым и Ашагы Аскипара и требуют Пашиняна (обновлено, фото) |
Трамп выступил в поддержку Украины |
В Белом доме пообещали немедленно возобновить поставки оружия Киеву |
Марков: Ильхам Алиев одержал ещё одну бескровную победу |
ОЗА обвинила G7 в дискриминации азербайджанцев |
Зеленский просит Запад помочь в отражении атак России (видео) |
Евросоюз приветствует договоренность о возвращении 4 сел Газаха |
У Тегерана нет данных об израильском ударе с территории Азербайджана |
Главное Общество

Особое внимание при призыве в армию в Азербайджане уделяется подготовке новобранцев

Особое внимание при призыве в армию в Азербайджане уделяется подготовке новобранцев

В связи с исполнением соответствующего распоряжения президента Азербайджанской Республики о призыве с 1 по 30 апреля 2024 года граждан страны на срочную действительную военную службу, особое внимание уделяется подготовке молодых солдат, принятых в учебные воинские части азербайджанской Армии, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

На индивидуальных подготовительных занятиях по программе подготовки новобранцев их обучают соответствующим требованиям устава и военного законодательства, правилам воинской дисциплины, а также элементам упражнений по строевой, физической и огневой подготовке.

Кроме того, особое внимание уделяется питанию личного состава – в солдатских столовых готовятся высококалорийные, качественные блюда с полным соблюдением санитарно-гигиенических правил.

Теги:
Из этой рубрики
В Наримановском районе Баку вспыхнул пожар на рынке пиломатериалов (видео)
Общество

В Наримановском районе Баку вспыхнул пожар на рынке пиломатериалов (видео)

2024/04/20, 18:13
В Германии пока не жалуют искусственный интеллект
Общество

В Германии пока не жалуют искусственный интеллект

2024/04/20, 17:49
Общегородской субботник в Баку
Общество

Общегородской субботник в Баку

2024/04/20, 17:10
Особое внимание при призыве в армию в Азербайджане уделяется подготовке новобранцев
Общество

Особое внимание при призыве в армию в Азербайджане уделяется подготовке новобранцев

2024/04/20, 16:20
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность
Общество

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность

2024/04/20, 16:00
В подмосковной Балашихе убит азербайджанский бизнесмен
Общество

В подмосковной Балашихе убит азербайджанский бизнесмен

2024/04/20, 15:05
Министры культуры Азербайджана и ОАЭ обсудили вопросы связанные с COP29
Общество

Министры культуры Азербайджана и ОАЭ обсудили вопросы связанные с COP29

2024/04/20, 14:53
Агентство развития медиа обратилось к журналистам
Общество

Агентство развития медиа обратилось к журналистам

2024/04/20, 14:10
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
Общество

Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов

2024/04/20, 13:45