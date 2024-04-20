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Нигяр Арпадараи: Успех СОР будет зависеть от сотрудничества каждого учреждения и партнера

Нигяр Арпадараи: Успех СОР будет зависеть от сотрудничества каждого учреждения и партнера

СОР – это сложный процесс, в котором задействовано множество партнеров, учреждений и успех СОР зависит от каждого из этих партнеров, сообщает АЗЕРТАДЖ, приводя интервью с находящейся с визитом в Вашингтоне лидером высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи.

По ее словам, все партнеры проявляют большой интерес к COP29. «Как команда COP29, мы уже несколько дней находимся в Вашингтоне. В эти дни у нас проходят интенсивные встречи. Больше встреч у нас было с финансовыми институтами. Потому что климатическое финансирование, то есть помощь государствам, пострадавшим от воздействий климата, является основной темой повестки дня. Как лидер высокого уровня, одним из основных направлений моей деятельности и команды является работа со всеми остальными партнерами, не с правительствами, а с гражданским обществом, бизнес-средой, инвесторами. Потому что успех СОР будет зависеть от сотрудничества каждого учреждения и партнера», – добавила Нигяр Арпадараи.

Подчеркнув, что до COP29 будет проведено множество мероприятий, встреч и визитов, она сказала: «Каждая встреча, визит приближает нас к более успешному мероприятию. Каждый раз мы стараемся поднимать важные для страны и региона вопросы, и в целом, конечно, обсуждаем тему СОР».

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