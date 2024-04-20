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В Конго в результате вооруженного нападения погибли 16 мирных жителей

В Конго в результате вооруженного нападения погибли 16 мирных жителей

В результате вооруженного нападения в провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) погибли 16 мирных жителей, сообщило агентство «Анадолу» со ссылкой на местные СМИ.

Члены повстанческой группировки под названием «Кооператив за развитие Конго» (КОДЕКО) совершили вооруженное нападение на деревню Токо в районе Баньяли-Кило.

По оценкам, с 2014 года в результате нападений повстанцев на востоке страны погибли тысячи мирных жителей.

Восток ДРК, где проходит граница с Руандой, Угандой и Бурунди, уже более 20 лет является ареной нападений и конфликтов со стороны вооруженных группировок, пытающихся получить контроль над золотыми и кобальтовыми рудниками.

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