В Грузии могут и пересмотреть закон об иноагентах

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ЕС пока не готов к членству Грузии в объединении, однако, если такое время настанет, то власти республики смогут пересмотреть закон об иноагентах, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия», экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Если нам скажут, что завтра же мы становимся членами Евросоюза, то можно будет очень легко аннулировать, пересмотреть его, переделать или принять новый», – сказал Гарибашвили журналистам.

Как добавил политик, Грузия достигла своего пика в отношениях с Евросоюзом, когда в декабре 2023 года ей был предоставлен статус кандидата в ЕС. После этого начинаются переговоры о вступлении в Евросоюз, однако относительно членства республики у стран сообщества пока нет консенсуса.

Парламент Грузии 17 апреля на пленарном заседании одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах. Против него высказывались президент Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, которые увидели в нем препятствие для интеграции республики в Евросоюз. С начала недели оппозиция и гражданские активисты проводят в Тбилиси митинги против этого документа. Акции протеста иногда перерастают в стычки с полицией. Полиция задерживает людей.