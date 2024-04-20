Германия выводит свой фрегат из Красного моря

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Германский фрегат Hessen, в течение восьми недель принимавший участие в военно-морской операции ЕС Aspides по защите торговых кораблей от йеменских повстанцев-хуситов в Красном море, завершил свою миссию и направляется обратно в ФРГ, сообщил DW со ссылкой на вооруженные силы ФРГ (бундесвер).

Нападения хуситов на торговые суда в Красном море участились с октября 2023 года, вскоре после масштабного нападения на Израиль со стороны террористической организации ХАМАС. Своими атаками хуситы пытаются вынудить Израиль прекратить удары по сектору Газа, наносимые им в рамках ответной военной операции против исламистских боевиков, скрывающихся там.

8 февраля 2024 года оснащенный зенитными ракетами фрегат бундесвера Hessen, длина которого составляет 143 метра, был отправлен из Вильгельмсхафена в Средиземное море. На его борту находятся 240 военнослужащих.