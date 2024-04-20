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Китай готовится провести крупнейшую реорганизацию армии за десятилетие

Китай готовится провести крупнейшую реорганизацию армии за десятилетие

В китайской армии будут расформированы силы стратегической поддержки и создано новое подразделение — силы информационной поддержки. Такой приказ отдал председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает РБК со ссылкой на китайское правительство.

Силы стратегической поддержки появились девять лет назад, в 2015 году, для координации усилий в кибервойне и политическом противостоянии. Прежде подчиненные этой структуре аэрокосмические и кибернетические подразделения станут самостоятельными и будут действовать параллельно с силами информационной поддержки.

Новое подразделение будет оказывать «ключевую поддержку в координации создания и использования киберинформационной системы», подчеркнул Си Цзиньпин.

Bloomberg отмечает, что реорганизация происходит на фоне конкуренции с США за глобальное влияние, а также обвинений со стороны западных стран в хакерской активности. Изменения направлены на улучшение готовности вооруженных сил к «информационным» условиям войны, оценивает их бывший старший научный сотрудник Военно-морской исследовательской академии китайской армии Цао Вэйдун.

Предыдущий командующий силами стратегической поддержки Цзюй Цяньшэн перестал появляться на публике в середине прошлого года. В 2023-м китайские власти провели масштабные чистки среди высшего командования после обнаружения широко распространившейся коррупции в вооруженных силах.

Всего с момента прихода Си Цзиньпина к власти в 2012-м сотни старших офицеров армии и тысячи высших партийных чиновников были арестованы, исчезли или «покончили с собой» — их довели до суицида или обставили убийство как суицид, утверждала Politico.

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