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Турция и Египет координируют усилия по доставке помощи в Газу

Турция и Египет координируют усилия по доставке помощи в Газу

Турция и Египет постоянно координируют усилия по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа,  сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам встречи в Стамбуле со своим коллегой из Египта Самехом Шукри.

«Мы подробно обсудили тяжелую ситуацию в Газе и усилия, которые могут быть приложены для доставки гуманитарной помощи в регион. Мы круглосуточно координируем с Египтом действия в этом вопросе», – сказал Фидан.

Глава МИД Турции назвал одной из основных причин напряженности на Ближнем Востоке поддержку Западом Израиля, а приоритетом для международного сообщества – содействие урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной на основе формулы создания двух государств. «Нашим первым приоритетом является прекращение агрессии Израиля. Если этого не произойдет, могут повторится конфликты, в том числе подобные ирано-израильскому. Если Палестина не обретет независимость, кризисы в регионе продолжатся. Решение конфликта возможно только на основе формулы двух независимых государств. Турция говорит об этом изначально», – заявил Фидан.

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