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Flydubai восстановила режим полетов из аэропорта Дубая

Flydubai восстановила режим полетов из аэропорта Дубая

Лоукостер Flydubai восстановил нормальный режим выполнения рейсов, вылетающих из второго и третьего терминалов Международного аэропорта Дубая, работа которого была нарушена из-за рекордных проливных дождей. Об этом ТАСС сообщил представитель перевозчика.

«Авиакомпания Flydubai вернулась к выполнению полного расписания рейсов из второго и третьего терминалов Международного аэропорта Дубая (DXB). В ближайшие дни мы будем уделять особое внимание нашим пассажирам, чьи планы путешествий пострадали», – говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания уведомила своих клиентов, рейсы которых были отменены, о возможностях возврата денег или повторного бронирования. При этом пассажирам, забронировавшим билеты через туристического агента, следует связаться с ним напрямую.

Несмотря на восстановление обычного расписания полетов, авиакомпания попросила пассажиров проверять статус своего рейса на сайте перевозчика. Кроме того, пассажирам рекомендуется обновить свои контактные данные в разделе «управление бронированием» на сайте авиакомпании и пройти онлайн-регистрацию перед отъездом в аэропорт.

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