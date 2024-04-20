Пашинян: пограничники РФ покинут Тавушскую область после делимитации границ

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Российские пограничные посты будут выведены из приграничной зоны Тавушской области после того, как в этих местах будет проведена делимитация и последующая демаркация границ Армении и Азербайджана. Об этом в беседе с журналистами заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

«Российские посты там появились по одной причине. То, что происходит сейчас, – это существенное изменение ситуации. Это значит, что у нас нет линии соприкосновения, у нас есть граница, а граница – это знак мира. Это будет означать, что пограничники Армении и Азербайджана будут сотрудничать друг с другом и смогут самостоятельно охранять границу», – заявил он