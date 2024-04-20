Завтра в Азербайджане будет +30°

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Обнародован прогноз погоды на 21 апреля. Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 13-18° тепла, днем 23-28° тепла. Атмосферное давление упадет с 756 мм рт. ст. до 754 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 65-75%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные осадки, местами интенсивные, грозы и град, в высокогорьях – снег. В отдельных районах временами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 12-17° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 13-18° тепла.