Пашинян: Впервые Армения и Азербайджан решили вопрос за столом переговоров

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Впервые Армения и Азербайджан решили вопрос за столом переговоров. Об этом сказал журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя журналистам договоренности по первому этапу делимитации границы.

«Очень важно констатировать, что впервые Армения и Азербайджан решили вопрос за столом переговоров», – подчеркнул он.

Напомним, что 19 апреля 2024 года состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) – Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) – Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) – Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) – Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.