В Афинах был поднят вопрос о разрушенных Арменией азербайджанских кладбищах

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В столице Греции Афинах состоялась Международная конференция по изучению кладбищ, организованная совместно Ассоциацией известных кладбищ Европы (ASCE), греческим Университетом Харокопио и Йоркским университетом Великобритании. На конференции с докладом и презентацией выступил председатель НПО из Азербайджана – руководитель Общественного объединения содействия изучению культурного наследия ”Мирас“ Фариз Халилли.

Он сообщил, что за 30 лет оккупации азербайджанских земель Арменией в Карабахе и Восточном Зангезуре было разрушено более 600 кладбищ. Халилли отметил, что сам провел мониторинг ряда кладбищ на освобожденных территориях, подготовив по его итогам отчет. К примеру, на кяльбаджарском кладбище Агдабан разрушены могилы Ашуга Гурбана Агдабанлы и Ашуга Шамшира – представителей ашугского искусства, внесенного в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

По словам Халилли, в последнее время в Карабахе и Восточном Зангезуре были обнаружены массовые захоронения, что является ярким свидетельством военных преступлений: «По состоянию на март 2024 года в Карабахе обнаружено 16 массовых захоронений, последнее из них найдено в феврале этого года в городе Ходжалы».

Он призвал ASCE и участников конференции из США, Великобритании, Швейцарии, Греции, Италии, Румынии, Швеции, Чехии, Японии, Индии и Хорватии обратить внимание на эти важные факты.