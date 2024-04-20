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Абдоллахиан: Иран не пойдет на конфронтацию с Израилем

Абдоллахиан: Иран не пойдет на конфронтацию с Израилем

Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиан отказался признать, что за последним нападением на его страну стоит Израиль, и сравнил использованное оружие с детскими игрушками. Об этом министр иностранных дел Ирана, находящийся с визитом в Нью-Йорке для участия в заседании Совета безопасности ООН, заявил в интервью NBC News.

«То, что произошло прошлой ночью, не было нападением. Это были не дроны, а скорее игрушки, в которые играют наши дети», – заявил глава иранского МИД.

Он заявил, что Иран не планирует отвечать до тех пор, пока не произойдет крупномасштабное и мощное нападение со стороны Израиля: «До тех пор, пока у Израиля нет новой авантюры против наших интересов, у нас не будет никакой новой реакции».

Однако глава МИД предупредил, что если Израиль нападет на Иран, то ответ будет быстрым и суровым. «Если Израиль предпримет решительные действия против моей страны и это будет доказано, то наш ответ будет немедленным и максимальным. Они пожалеют об этом».

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