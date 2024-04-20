Пашинян недоволен результатами брюссельской встречи

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян поделился подробностями брюссельской встречи со своими соратниками.

Вчера в офисе правящей партии состоялось заседание инициативной группы партии с участием премьера Армении, сообщает «Грапарак». Отмечается, что Пашинян произнес лишь 3-минутную речь о своих оценках и впечатлениях, и во время других выступлений изредка делал реплики-наблюдения с места. Основное из статьи:

Из короткого выступления Пашиняна у членов правящей партии сложилось впечатление, что он не очень доволен результатами Брюсселя. Он дал понять, что не получил гарантий того, что США и Запад готовы сгладить любые препятствия, возникающие в процессе диверсификации экономики Армении, устранить нежелательные последствия. Вдруг, если Россия закроет дорогу Ларс или создаст другие препятствия, Европа не обещает, что предложит альтернативу в ту же минуту.

Тем не менее Пашинян считает, что сотрудничество с Западом необходимо продолжить. Пашинян с юмором попытался уйти от вопроса продвижения интересов ЛГБТ-сообщества. Итоговая точка зрения секретаря Совбеза Армении Григоряна заключалась в том, что его прогнозы оправдались, и он даже не ожидал, что Запад предложит больше, чем он предполагал.