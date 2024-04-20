Мухтар Бабаев: COP-29 имеет решающее значение в планировании помощи более бедным странам

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COP-29 имеет решающее значение в планировании помощи более бедным странам. Об этом сказал в интервью Associated Press министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев.

«Следующая Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата имеет решающее значение для планирования помощи более бедным странам», – подчеркнул он.

По его словам, Баку — это место, где можно будет найти общий язык по поводу того, как богатые страны могут оказывать финансовую помощь более бедным странам, которые, как правило, не вносят такого большого вклада в потепление, но больше всех страдают от изменения климата.

«Конференция в Баку должна опираться на успешное прошлогоднее соглашение об отказе от ископаемого топлива. А встреча этой осени должна помочь странам объединиться в 2025 году для усиления планов по ограничению выбросов парниковых газов. Нам необходимо рассмотреть любые возможные действия или мероприятия, чтобы сблизить стороны друг с другом. Мы рассматриваем Баку как мост между развивающимся и развитым миром», – добавил Бабаев.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря.