Декоративно-имитационные контуры Третьей мировой войны

65 Просмотров

Все чаще и чаще мы слышим об угрозе Третьей мировой войны. А для кого-то она уже началась, если не сказать, находится в разгаре. Действительно, планета бурлит. Трагедия на российско-украинском треке не заканчивается; разрастается ближневосточный кризис, не прекращаются перевороты и гражданские войны в Африке, усиливаются волны взаимных угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе и т. д.

Другое дело, что последние события в мире как-то затушевали общепринятое восприятие войн на уничтожение (не будем путать с имеющими место реальными террористическими атаками и немотированными убийствами десятков тысяч безоружных гражданских лиц под тем или иным предлогом).

Немалое число наблюдателей утверждают о постановочном характере многих нынешних военных действий, которые предваряются громогласными утверждениями о «достойном ответе» на то или иное действие. Вслед за чем следует официальное предупреждение нападающей, если можно так выразиться, стороны, тиражируемое всеми авторитетными информ-агентствами: «Мы идем, придем, покажем и накажем».

Мир задерживает дыхание (а кто-то, наоборот, учащенно дышит), а затем наблюдает картинку, которая оказывается непонятной, мягко говоря, для большинства – в свете и самого процесса атаки, и ее пост-итогов. В особенности, когда обе стороны во всеуслышание объявляют себя победителями, но при этом одна из них все же оставляет геополитический люфт для обязательного ответа (иногда по горячим следам, а иногда на перспективу).

И запускается новый круг: дыхание – завороженный взгляд на рекламируемую картинку – объявление «совместной» победы. Что соответствует известному выражению: «И овцы целы, и волки сыты».

Но что интересно, далеко не всем становится ясно, а кто тут волки? Да и овцы ли те, кого пытаются таковыми представить? Вернее, внешне вроде бы понятно, кто есть кто, и что есть что. Однако на деле вырисовывается иной раскрас, благо на поверхности появляется третий, облаченный в судейскую мантию.

И вот уж этот третий (назовем его «геополитическим смотрящим») готов безапелляционно, по своему усмотрению, вынести вердикт – кто прав, а кого нужно отправить на обочину жизни (или на покой). Но…но…но…и даже этом случае всегда готовится (остается?) место для… нового «достойного» ответа. Круговорот заблаговременных объявлений о самых значимых военных ударах продолжается, а на деле ближневосточный кризис углубляется, российской-украинское поле остается смертельным, а Африка продолжает находиться под пожаром внутренних столкновений.

На фоне чего судьи объявляют о рассмотрении так называемых пакетов помощи тем или другим. Сначала объявляется, что помощь начнет поступать пакетным вариантом – единым для всех, лишь с небольшой количественной разницей, в зависимости от близости сторон к «геополитическому смотрящему». Затем идет своего рода торг: «Дадим, но не много, а может, чуть-чуть». И пошло-поехало: завтра, послезавтра, в течение месяца вам поступит то, что вы просите, но несколько в ином объеме и с другими наименованиями. Однако не отчаивайтесь, мы с вами морально и готовы слушать, а иногда и слышать.

В действительности же, «гео-смотрящим» четко поддерживается баланс: когда «оружие помощи», наконец, выделяется, то это происходит порционно, чтобы параллельно не обидеть тех, кому «ход мыслей» (а еще хуже, ход действий) может не понравиться. Потому на поверхности вновь маячит беспроигрышная двойственность: «волки – овцы». Правда, затем может проявиться (а нередко и проявляется) чуть-другая ситуация, когда в ходу уже элементы известной басни: ««Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», – сказал и в темный лес Ягненка поволок».

Но о ягненке и лесе – отдельный, наверное, разговор. А вот на сегодня и сейчас масса аналитиков задается вопросом: можно ли описанные выше тенденции приравнять к контурам Третьей мировой войны? Когда картинка происходящего, как бы кто и не соглашался с этим, но четко соответствует видео-играм современности, в которой участник может выбирать «команду» поддержки, воевать то за одних, то за других, а нередко оказываться над схваткой. Интересно, однако… Как говорил непотопляемый синьор Робинзон, «лихо закручен сюжет».

Теймур Атаев