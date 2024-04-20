Конгресс США поддержал продление действия программы слежки за рубежом

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Сенат Конгресса США поддержал законопроект о продлении срока действия программы прослушки телефонных разговоров и перехвата электронной переписки жителей других государств, подозреваемых в терроризме. Трансляцию голосования в верхней палате американского законодательного органа вел телеканал C-SPAN.

Законопроект, предусматривающий продление срока действия раздела 702 закона о наблюдении за иностранной разведкой, набрал необходимые для его одобрения 60 голосов законодателей в верхней палате Конгресса, против высказались 34 сенатора. Таким образом, документ одобрен верхней палатой Конгресса и поступит на подпись президента США Джо Байдена. Срок действия программы истек в полночь 20 апреля, законопроект предполагает ее продление до 2026 года.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что администрация «приветствует одобрение Сенатом» законопроекта. Как следует из его заявления, распространенного пресс-службой Белого дома ночью с пятницы на субботу, «президент [США Джо Байден] без промедления подпишет закон».

Ранее этот законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса США. Законодатели в нижней палате Конгресса вынуждены были голосовать по нему дважды из-за того, что несколько республиканцев выступили с требованием включить в документ положение о необходимости получения американскими спецслужбами ордера на доступ к личной переписке американцев. Речь идет о гражданах США, с которыми могут поддерживать связь иностранцы, в отношении которых применяется программа прослушки. При голосовании по этой инициативе голоса законодателей разделились поровну, и она не была принята. Аналогичная инициатива была отвергнута верхней палатой Конгресса в пятницу вечером.

Административно-бюджетное управление Белого дома ранее заявило, что поддерживает продление срока действия раздела 702 закона о наблюдении за иностранной разведкой. Как следовало из распространенного документа, администрация США считает, что в случае, если действие программы не будет продлено, власти США лишатся инструмента, позволяющего выявлять угрозы безопасности страны.

Внесенная в 2008 году в закон о наблюдении за иностранной разведкой от 1978 года поправка дает право спецслужбам без санкции специального суда прослушивать телефонные разговоры и просматривать электронную переписку между иностранными гражданами, находящимися за пределами США, но использующими американские спутниковые каналы, узлы связи или интернет-серверы, в том числе принадлежащие крупным компаниям. В целом спецслужбы не имеют права вести аналогичную слежку без ордера за американцами. Однако есть исключение – граждане США могут попасть под действие программы и оказаться под наблюдением, если они контактируют с иностранцами, которые находятся в поле зрения разведки.