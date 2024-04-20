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Туск против блокировки украинской границы

Туск против блокировки украинской границы

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокировку границы с Украиной. Об этом сообщает PolskieRadio.

По словам главы правительства Польши, Украина оказалась в крайне сложной ситуации после последней серии российских атак и в ближайшее время может оказаться решающим для судьбы войны.

«Хочу обратиться ко всем без исключения в Польше не делать ничего, что может навредить Украине… Мы должны будем принять решения, которые защитят польскую границу и пограничные переходы», – сказал польский премьер.

Туск подчеркнул, что польские власти не могут допустить блокировки переходов независимо от обоснования протестов.

«Мы не можем никоим образом нанести ущерб Украине в ситуации, когда решается судьба войны», – подчеркнул он.

Премьер Польши напомнил, что пограничные пункты, согласно последнему решению правительства, имеют статус критической инфраструктуры. Туск сообщил, что правительство готово предоставлять дальнейшие формы помощи тем фермерам, кто потерял часть своих доходов.

«Я рассчитываю на рефлексию и отказ от такой формы протеста», – сказал Туск, добавив, что государственные службы будут работать над расчисткой пунктов пропуска.

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