Трамп выступил в поддержку Украины

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Экс-президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты от республиканцев заявил, что выживание Украины является важным для Америки. Он также раскритиковал европейских союзников за недостаточную поддержку страны. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп осудил европейские страны, поскольку те тратят недостаточно средств для поддержки Украины. Экс-президент США призвал партнеров сравняться с его страной в уровне помощи.

«Почему Европа не может выделяли такие же или сопоставимые деньги, которые вкладывают Соединенные штаты Америки, чтобы помочь стране, которая в этом отчаянно нуждается?» — подчеркнул Дональд Трамп.

Бывший президент Соединенных штатов Америки отметил, что для США «важно выживание Украины». Также Трамп упрекнул европейских лидеров и заявил, что прежде всего Европа должна быть заинтересована в этом.