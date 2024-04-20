Гаджиев: COP29 – проявление нашего дипломатического и политического мужества (фото) |
Армяне заблокировали трассу в Баганыс Айрым и Ашагы Аскипара и требуют Пашиняна (обновлено, фото) |
Трамп выступил в поддержку Украины |
В Белом доме пообещали немедленно возобновить поставки оружия Киеву |
Марков: Ильхам Алиев одержал ещё одну бескровную победу |
ОЗА обвинила G7 в дискриминации азербайджанцев |
Зеленский просит Запад помочь в отражении атак России (видео) |
Евросоюз приветствует договоренность о возвращении 4 сел Газаха |
У Тегерана нет данных об израильском ударе с территории Азербайджана |
Главное Политика

Трамп выступил в поддержку Украины

Трамп выступил в поддержку Украины

Экс-президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты от республиканцев заявил, что выживание Украины является важным для Америки. Он также раскритиковал европейских союзников за недостаточную поддержку страны. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп осудил европейские страны, поскольку те тратят недостаточно средств для поддержки Украины. Экс-президент США призвал партнеров сравняться с его страной в уровне помощи.

«Почему Европа не может выделяли такие же или сопоставимые деньги, которые вкладывают Соединенные штаты Америки, чтобы помочь стране, которая в этом отчаянно нуждается?» — подчеркнул Дональд Трамп.

Бывший президент Соединенных штатов Америки отметил, что для США «важно выживание Украины». Также Трамп упрекнул европейских лидеров и заявил, что прежде всего Европа должна быть заинтересована в этом.

Теги:
Из этой рубрики
Гаджиев: COP29 - проявление нашего дипломатического и политического мужества (фото)
Политика

Гаджиев: COP29 – проявление нашего дипломатического и политического мужества (фото)

2024/04/20, 00:42
Трамп выступил в поддержку Украины
Политика

Трамп выступил в поддержку Украины

2024/04/20, 00:16
ОЗА обвинила G7 в дискриминации азербайджанцев
Политика

ОЗА обвинила G7 в дискриминации азербайджанцев

2024/04/19, 22:00
В Армении не знают, к чему приведет сотрудничество с ЕС
Политика

В Армении не знают, к чему приведет сотрудничество с ЕС

2024/04/19, 21:53
Мирзоян признал наличие проблем между Ереваном и Москвой
Политика

Мирзоян признал наличие проблем между Ереваном и Москвой

2024/04/19, 21:50
Ушел из жизни горячий сторонник армянской оккупации Казимиров
Политика

Ушел из жизни горячий сторонник армянской оккупации Казимиров

2024/04/19, 21:29
Евросоюз приветствует договоренность о возвращении 4 сел Газаха
Политика

Евросоюз приветствует договоренность о возвращении 4 сел Газаха

2024/04/19, 21:21
Стано: Грузинский законопроект об иноагентах не отвечает принципам ЕС
Политика

Стано: Грузинский законопроект об иноагентах не отвечает принципам ЕС

2024/04/19, 21:06
Экс-глава Грузии возвращается на политическую арену
Политика

Экс-глава Грузии возвращается на политическую арену

2024/04/19, 20:59