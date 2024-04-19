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Жители Словакии собрали 2 млн евро на покупку снарядов для Украины

Жители Словакии собрали 2 млн евро на покупку снарядов для Украины

Граждане Словакии смогли собрать около 2 миллионов евро на закупку снарядов для Украины в рамках инициативы Чехии. Это удалось сделать за несколько дней. Об этом сообщает Sky News.

Власти Словакии отказались присоединяться к инициативе чешского правительства по боеприпасам для Украины, но, несмотря на это, словаки решили собирать деньги самостоятельно.

«Когда я узнал об инициативе чешского правительства, я был очень рад услышать, что ищутся все способы помочь Украине защититься от агрессора, потому что другого пути нет», – заявил один из организаторов сбора средств на снаряды 99-летний журналист Отто Симко, который пережил Холокост.

Он также подчеркнул, что россиян необходимо выгнать из Украины, чтобы можно было говорить о мире на справедливых условиях.

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