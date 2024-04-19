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Агиль Рустамзаде: Израиль хотел «прощупать» ПВО Ирана

Агиль Рустамзаде: Израиль хотел «прощупать» ПВО Ирана

В 4 часа утра по местному времени иранская ПВО отработала по целям около Тебриза на северо-западе Ирана и у Исфахана в центральном Иране. Целью атаки в районе Исфахана была 8-я тактическая авиабаза ВВС иранской Армии, про Тебриз – неясно (возможно 2-я тактическая авиабаза ВВС).

Об этом в своем тг-канале написал азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

«На ракетную атаку указывают остатки отработавших ракетных частей израильских аэробаллистических ракет типа Blue Sparrow. Вообще это ракеты-мишени, которая создавалась как-раз для имитирования иранских баллистических ракет меньшей и средней дальности и запускаются с истребителей F-15», – отметил специалист.

«Вероятной целью ракетной атаки, осуществленной израильскими истребителями с территории Ирака, является «прощупывание» иранской ПВО. Хотя Иран отчитывается об уничтожении всех целей, были взрывы на земле. Для осложнения работы ПВО ракетный удар мог быть синхронизирован с полетами или ударами дронов. На данный момент достоверная информации о ущербе на территории Ирана отсутствует», – добавил он.

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