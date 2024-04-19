В Белом доме пообещали немедленно возобновить поставки оружия Киеву

151 Просмотров

Американский президент Джо Байден без проволочек подпишет законопроекты об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню в случае их принятия Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, и Вашингтон сможет немедленно возобновить поставки оружия Киеву. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы хотим, чтобы Палата [представителей], Сенат приняли их, положили на стол президенту [США Джо Байдену]. И он их сразу подпишет», – заявила она, комментируя рассмотрение упомянутых законопроектов на Капитолийском холме. На вопрос о том, как скоро США смогут возобновить поставки вооружений Украине, Жан-Пьер ответила: «Сразу, сразу».

Кроме того, официальный представитель американского лидера подтвердила, что Вооруженные силы Украины находятся в отступлении. Как в связи с этим напомнила Жан-Пьер, директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс недавно предупреждал руководство Конгресса о том, что ВСУ «теряют территорию». По мнению американской администрации, «бездействие Конгресса вредит тому, что пытается делать Украина», добавила пресс-секретарь.