Гаджиев: COP29 – проявление нашего дипломатического и политического мужества (фото) |
Армяне заблокировали трассу в Баганыс Айрым и Ашагы Аскипара и требуют Пашиняна (обновлено, фото) |
Трамп выступил в поддержку Украины |
В Белом доме пообещали немедленно возобновить поставки оружия Киеву |
Марков: Ильхам Алиев одержал ещё одну бескровную победу |
ОЗА обвинила G7 в дискриминации азербайджанцев |
Зеленский просит Запад помочь в отражении атак России (видео) |
Евросоюз приветствует договоренность о возвращении 4 сел Газаха |
У Тегерана нет данных об израильском ударе с территории Азербайджана |
Главное Экономика

Эскалация с Ираном привела к снижению кредитного рейтинга Израиля

Эскалация с Ираном привела к снижению кредитного рейтинга Израиля

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг Израиля с уровня «AA-» до «A+» с негативным прогнозом на фоне обострения отношений страны с Ираном.

«Агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Израиля в иностранной и местной валюте с «АА-» до «А+», а краткосрочные рейтинги – с «А-1+» до «А-1″. Прогноз по долгосрочным рейтингам – негативный», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

Standard & Poor’s сообщило, что дефицит государственного бюджета Израиля увеличится до 8% от ВВП в 2024 году в основном из-за роста расходов на оборону. Как отметило агентство, понижение рейтинга связано с возросшими геополитическими рисками, с которыми столкнулся Израиль после иранских ударов.

Теги:
Из этой рубрики
Эскалация с Ираном привела к снижению кредитного рейтинга Израиля
Экономика

Эскалация с Ираном привела к снижению кредитного рейтинга Израиля

2024/04/19, 23:07
Шахбазов анонсировал возведение еще 5 солнечно-ветряных электростанций
Экономика

Шахбазов анонсировал возведение еще 5 солнечно-ветряных электростанций

2024/04/19, 20:49
Исабеков: Кыргызстан может стать связующим звеном между Китаем и Азербайджаном
Экономика

Исабеков: Кыргызстан может стать связующим звеном между Китаем и Азербайджаном

2024/04/19, 19:37
Аэропорт Гейдар Алиев вновь получил престижную премию
Экономика

Аэропорт Гейдар Алиев вновь получил престижную премию

2024/04/19, 18:01
Трансферты ГНФАР в госбюджет выросли в 2 раза
Экономика

Трансферты ГНФАР в госбюджет выросли в 2 раза

2024/04/19, 18:00
Счетная палата: Ущерб бюджету в прошлом году превысил 103 млн манатов
Экономика

Счетная палата: Ущерб бюджету в прошлом году превысил 103 млн манатов

2024/04/19, 13:44
Турция намерена начать разведку нефти у берегов Сомали
Экономика

Турция намерена начать разведку нефти у берегов Сомали

2024/04/19, 13:03
Эксперты S&P Global Ratings дали прогноз по Азербайджану
Экономика

Эксперты S&P Global Ratings дали прогноз по Азербайджану

2024/04/18, 21:18
Вагит Алекперов возглавил рейтинг богатейших миллиардеров России
Экономика

Вагит Алекперов возглавил рейтинг богатейших миллиардеров России

2024/04/18, 18:51