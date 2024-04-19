ЧП в столичном метро

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На станции метро «Нариман Нариманов» Бакинского метрополитена пассажир мужского пола в возрасте 65-70 лет получил травмы после падения по неосторожности на пути.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен».

В ведомстве отметили, что в соответствии с нормативными требованиями, с контактного рельса немедленно было снято напряжение, приглашена бригада скорой помощи.

Пассажира подняли с путей и оказали соответствующую помощь, после чего он был направлен в медучреждение.

Нарушений интервала движения поездов не допущено.