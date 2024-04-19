Армяне заблокировали трассу в Баганыс Айрым и Ашагы Аскипара (фото) |
Марков: Ильхам Алиев одержал ещё одну бескровную победу |
ОЗА обвинила G7 в дискриминации азербайджанцев |
Зеленский просит Запад помочь в отражении атак России (видео) |
Евросоюз приветствует договоренность о возвращении 4 сел Газаха |
У Тегерана нет данных об израильском ударе с территории Азербайджана |
Зеленский: Украина может спустить Путина «с неба на землю» |
CNN заявляет о стремлении Ирана и Израиля к завершению эскалации |
НАТО гарантирует усиление ПВО Украины |
Главное Мнения

Марков: Ильхам Алиев одержал ещё одну бескровную победу

Марков: Ильхам Алиев одержал ещё одну бескровную победу

Российский политолог Сергей Марков прокомментировал договоренность между Баку и Ереваном о возвращении 4 газахских сел.

«Азербайджан ликует. Армения передаёт 4 села, которые Азербайджан требовал вернуть как захваченные ранее, в начале 90-х годов, Арменией. Это было объявлено на 8-м заседании комиссии по демаркации и делимитации границы. Об этом уже заявил глава МИД Азербайджана. Армия Армении уже выходит из этих сёл. Президент Ильхам Алиев одержал ещё одну бескровную победу», – написал он в своем тг-канале.

Теги:
Из этой рубрики
Владимир Погосян: Алиев сказал, что вернет территории – и вернул
Мнения

Владимир Погосян: Алиев сказал, что вернет территории – и вернул

2024/04/19, 22:38
Марков: Ильхам Алиев одержал ещё одну бескровную победу
Мнения

Марков: Ильхам Алиев одержал ещё одну бескровную победу

2024/04/19, 22:14
Кайл Инан: Усиление вооруженных сил Армении при помощи США может обострить азербайджано-американские отношения
Мнения

Кайл Инан: Усиление вооруженных сил Армении при помощи США может обострить азербайджано-американские отношения

2024/04/19, 10:00
Чернышевский: Азербайджан уже давно независим от России
Мнения

Чернышевский: Азербайджан уже давно независим от России

2024/04/18, 19:16
Ильгар Велизаде: НАТО испытывает серьезные проблемы
Мнения

Ильгар Велизаде: НАТО испытывает серьезные проблемы

2024/04/18, 10:00
Военный эксперт: Шансов отбиться у Ирана не будет
Мнения

Военный эксперт: Шансов отбиться у Ирана не будет

2024/04/18, 00:31
Вывод РМК фиксирует новую реальность, считает Коротченко
Мнения

Вывод РМК фиксирует новую реальность, считает Коротченко

2024/04/18, 00:02
"Спорить бесполезно". Сатановский смирился с "дерусификацией" Южного Кавказа
Мнения

«Спорить бесполезно». Сатановский смирился с «дерусификацией» Южного Кавказа

2024/04/17, 22:53
Марков: Необходимость в росмиротворцах отпала
Мнения

Марков: Необходимость в росмиротворцах отпала

2024/04/17, 19:55