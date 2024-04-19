Марков: Ильхам Алиев одержал ещё одну бескровную победу

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Российский политолог Сергей Марков прокомментировал договоренность между Баку и Ереваном о возвращении 4 газахских сел.

«Азербайджан ликует. Армения передаёт 4 села, которые Азербайджан требовал вернуть как захваченные ранее, в начале 90-х годов, Арменией. Это было объявлено на 8-м заседании комиссии по демаркации и делимитации границы. Об этом уже заявил глава МИД Азербайджана. Армия Армении уже выходит из этих сёл. Президент Ильхам Алиев одержал ещё одну бескровную победу», – написал он в своем тг-канале.