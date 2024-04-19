В Армении не знают, к чему приведет сотрудничество с ЕС

108 Просмотров

У граждан Республики Армения есть европейские устремления, и они становятся все сильнее и сильнее на фоне разочарования, которое они испытали на фоне проблем, возникающих в армяно-российских отношениях, но не ограничиваясь этим. Об этом в ходе визита в Саудовскую Аравию заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян в интервью журналу «Arab News» коснувшись перспектив углубления связей Армения-ЕС и проблем в армяно-российских отношениях.

«Армения значительно углубляет сотрудничество с Евросоюзом и США. Они наши главные партнеры в демократических реформах. Сейчас они проявляют большой интерес к укреплению экономической устойчивости Армении. Таким образом, мы вступаем на новый путь тесного сотрудничества с ЕС. До сих пор никто не может предсказать, к какому пункту назначения нас приведет это путешествие», – сказал министр иностранных дел Армении.