Экс-глава Грузии возвращается на политическую арену

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили собирается участвовать в предвыборной кампании и возглавить комитет политической активности партии «Национальное движение».

«Прошу «Национальное движение» в ближайшие дни создать борд партии и рассмотреть мою кандидатуру на пост председателя этого борда», – отметил Михаил Саакашвили, которого цитирует «Вестник Кавказа».

Он заявил, что его заместителем станет Софо Джапаридзе, который будет его официально представлять в политическом движении.

Саакашвили подчеркнул, что готов активно участвовать в политической жизни страны, потому что сейчас для республики наступил переломный момент.

«Главный заказ нашего гордого, сильного народа – единство. Я, как отдельный человек и региональный лидер, готов сделать все для этого единства», – заявил Михаил Саакашвили.